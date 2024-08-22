وزارة: مقتل 3 في قصف إسرائيلي بمخيم طولكرم في الضفة الغربية

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رام الله (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قصفا بطائرات مسيرة خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المضطربة يوم الخميس أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القصف الذي وقع في مخيم طولكرم للاجئين كان يستهدف مسلحين.

وأضاف أن القوات واجهت المسلحين وحفرت في بعض الطرق للكشف عن عبوات ناسفة بدائية مدفونة تحت الأسفلت، في حين قال سكان إنه أمكن سماع دوي إطلاق النار والانفجارات في ساعات الصباح.

ولم يصدر بعد بيان من أي من الفصائل الفلسطينية المسلحة عن انتماء الرجال الذين قتلوا في قصف الطائرات المسيرة لأي منها.

تصاعدت حدة الاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير منذ بدء الحرب على غزة العام الماضي، إذ كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها ضد جماعات مسلحة مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي.

وتشير تقارير إلى اعتقال الآلاف من الفلسطينيين وقتل ما لا يقل عن 637، وأن كثير منهم من المقاتلين المسلحين، لكن كثيرين غيرهم من الشباب الذين يلقون الحجارة أو المدنيين غير الضالعين في أي نشاط.

في غضون ذلك، قتل فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية أكثر من عشرة إسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية يوم الخميس أن فلسطينيا قتل الأسبوع الماضي في تل أبيب وسط مزاعم بتخطيطه لتنفيذ تفجير في المدينة وحددت السلطات الأمنية الإسرائيلية هويته على أنه من سكان مدينة نابلس، وهي بؤرة توتر أخرى في الضفة الغربية.