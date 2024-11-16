وزارة: مقتل 6 وإصابة 11 في هجوم إسرائيلي على بعلبك اللبنانية

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ستة أشخاص قتلوا يوم السبت بينهم ثلاثة أطفال وأصيب 11 آخرون في غارة إسرائيلية على قرية الخريبة في بعلبك اللبنانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن “غارة العدو الإسرائيلي على الخريبة أدت إلى استشهاد ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال يبلغ أحدهم من العمر ثلاث سنوات”.

وأضافت أن من بين المصابين “خمسة أطفال، اثنان منهم بحالة خطرة”.

وتابعت أن غارات في وقت سابق يوم السبت أسفرت عن مقتل مسعفين اثنين في جنوب لبنان، أحدهما في برج رحال والآخر في كفرتبنيت، وإصابة أربعة آخرين من موظفي الإنقاذ، ولا يزال اثنان في عداد المفقودين.

كما استهدفت ضربات جوية إسرائيلية أنحاء من الضاحية الجنوبية لبيروت معقل جماعة حزب الله المدعومة من إيران لليوم الخامس على التوالي. وقال مصدران أمنيان إن يوم السبت شهد ما لا يقل عن 15 غارة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجمات استهدفت مواقع بنية تحتية لحزب الله، منها منشأة لتخزين الأسلحة ومركز للقيادة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندي خلال اشتباك في جنوب لبنان.

ولم ترد تقارير حتى الآن من السلطات اللبنانية عن سقوط مصابين جراء الغارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وشنت إسرائيل هجومها البري والجوي على حزب الله في أواخر سبتمبر أيلول بعد نحو عام من اندلاع أعمال قتالية عبر الحدود بالتوازي مع حرب غزة. وتقول إسرائيل إن هدفها هو تأمين عودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين اضطروا لإخلاء شمال إسرائيل تحت نيران حزب الله.

ووجهت الحملة الإسرائيلية ضربات قوية لحزب الله، كما أجبرت ما يربو على مليون لبناني على النزوح لتتفجر أزمة إنسانية.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 قتلت ما لا يقل عن 3452 شخصا حتى يوم الجمعة، معظمهم منذ أواخر سبتمبر أيلول. ولا يفرق إحصاء الوزارة بين المدنيين والمقاتلين.

وتقول إسرائيل إن هجمات حزب الله على مدى العام الفائت أودت بحياة نحو 100 مدني وجندي في شمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل وجنوب لبنان.