The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزارة: واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وغيرهم لمساعدة حزب الله

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 18 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين الذين قالت إنهم متحالفون مع جماعة حزب الله، وعلى أعضاء بمجموعة شركات رجل الأعمال علاء حسن حمية الخاضعة للعقوبات، وذلك لعرقلتهم عملية السلام في لبنان وتأخيرهم نزع سلاح حزب الله.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها سيُدرج أفرادا آخرين في لبنان وسوريا والعراق وعُمان على قوائم العقوبات قائلة إنهم يجمعون أموالا ويديرون شركات وهمية لتوفير عوائد لحزب الله المدعوم من إيران.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية