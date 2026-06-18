وزارة: واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وغيرهم لمساعدة حزب الله

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واشنطن 18 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين الذين قالت إنهم متحالفون مع جماعة حزب الله، وعلى أعضاء بمجموعة شركات رجل الأعمال علاء حسن حمية الخاضعة للعقوبات، وذلك لعرقلتهم عملية السلام في لبنان وتأخيرهم نزع سلاح حزب الله.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها سيُدرج أفرادا آخرين في لبنان وسوريا والعراق وعُمان على قوائم العقوبات قائلة إنهم يجمعون أموالا ويديرون شركات وهمية لتوفير عوائد لحزب الله المدعوم من إيران.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )