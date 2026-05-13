وزارة التجارة الصينية: مباحثات “بناءة” مع واشنطن قبل قمة ترامب وشي

أجرى وفدان من الصين والولايات المتحدة الأربعاء مشاورات “صريحة” و”بناءة” في كوريا الجنوبية، تناولت القضايا التجارية، قبيل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن المباحثات عقدت في مطار إنتشون بالقرب من سيول، وذلك قبل محادثات بين الزعيمين الأميركي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت التقيا الأربعاء في كوريا الجنوبية.

واضافت “انطلاقا من مبادىء الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون على قدم المساواة، أجرى الجانبان مباحثات صريحة ومعمقة وبناءة محورها معالجة القضايا التجارية والاقتصادية التي تهم البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البراغماتي”.

ويُتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على اجتماعات بكين الخميس والجمعة بين قائدي أكبر اقتصادين في العالم.

تخوض الولايات المتحدة والصين منذ عام 2025 حربا تجارية شرسة تطال تردداتها العالم أجمع، شهدت فرض تعرفات جمركية باهظة وقيودا كثيرة عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقد توصّل ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ إلى هدنة موقتة في هذه المواجهة التجارية في تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع أن يحتل الموضوع موقعا مركزيا في المحادثات المقبلة.

