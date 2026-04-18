وزارة التربية الإماراتية تعلن استئناف تشغيل الحافلات المدرسية
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية السبت استئناف تشغيل الحافلات المدرسية ابتداء من الاثنين 20 أبريل/نيسان في جميع المدارس الحكومية والخاصة.
وتابعت أنّ القرار يأتي “في ضوء التقييم الصادر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبالتنسيق مع الوزارة، والجهات التعليمية المحلية”، وذلك “بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وسلامة الطلبة وكفاءة الخدمات المقدمة”.
وستواصل الجهات المختصة متابعة وتقييم الأوضاع بشكل دوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يواكب المستجدات، بحسب بيان الوزارة.
وكانت الإمارات علقت التعليم حضوريا مع تعرضها لهجمات من إيران جاءت ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير.
ولقرابة شهرين تواصلت العملية التعليمية عن بُعد، قبل أنّ يعلن استئنافها في 20 نيسان/ابريل.
