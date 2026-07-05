وزارة التربية والتعليم الإماراتية تطلق المعسكرات الطلابية لهذا الصيف

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية انطلاق فعاليات المعسكرات الطلابية الصيفية للعام الأكاديمي 2025-2026، في الفترة بين 6 تموز/يوليو و23 آب/أغسطس، لاستثمار الإجازة الصيفية في توفير تجارب تعليمية وتدريبية للطلبة في المدارس الحكومية والخاصة.

وتهدف هذه المعسكرات إلى تنمية مهاراتهم ومواهبهم في مجالات عدة، وكذا إعدادهم للمشاركات التخصصية في المجالات الأكاديمية والمهنية، وذلك من خلال أنشطة تُنفَّذ بإشراف خبراء تربويين وأكاديميين ومتخصصين داخل الإمارات وخارجها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

ويفوق عدد المعسكرات الطلابية الصيفية لهذا العام 16 معسكرا، تشمل برامج إثرائية وتخصصية، إلى جانب معسكر خارجي. وتستهدف المعسكرات أكثر من 9500 طالب وطالبة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة في المراحل الدراسية المختلفة، وتُنفَّذ في 9 مواقع جغرافية على مستوى الإمارات، بالتعاون مع أكثر من 40 شريكا.

م ل/ح س