وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل أكثر من 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر 2023

القاهرة (رويترز) – قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية يوم الثلاثاء إن أكثر من 20 ألف طالب قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية، فيما أصيب أكثر من 31 ألفا.

وذكرت في بيان أن عدد القتلى من الطلبة في قطاع غزة وصل إلى أكثر من 19910، فيما سقط في الضفة 148 طالبا.

وأضافت أن 1037 معلما وإداريا قتلوا وأصيب 4740 في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 228 في الضفة.

وقالت إن 179 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقصف والتخريب، فيما أدت الحرب إلى إزالة ما مجموعه 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري وأنهى حربا استمرت عامين.

وأطلقت إسرائيل حملتها على قطاع غزة بعد هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول من عام 2023.

وتقول السلطات الصحية في القطاع إن الحملة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل نحو 68 ألف شخص.

