وزارة الخارجية: الإمارات تؤكد رفضها لأي تهجير للفلسطينيين

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان يوم الأربعاء إن الدولة تؤكد رفضها القاطع لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو أي محاولات للتهجير.

وفي تصريحات صادمة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وذلك بعد “إعادة توطين” الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصاديا.

وجاء ذلك في تعليقات لترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر بنيامين نتنياهو.