وزارة الخارجية: الإمارات ترحب بجهود السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن
دبي 26 ديسمبركانون الأول (رويترز) – قال وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الجمعة إن الإمارات رحبت بالجهود التي تبذلها السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن، مضيفة أنها تظل ملتزمة بدعم الاستقرار في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان “رحبت الإمارات العربية المتحدة بالجهود الأخوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وثمنت دورها في خدمة مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة نحو الاستقرار والازدهار”.
وأضافت “أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، بما ينعكس إيجابا على أمن المنطقة وازدهارها”.
كانت السعودية قد ذكرت أمس الخميس أنها تأمل أن ينهي المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن التصعيد الذي منحه سيطرة واسعة في جنوب البلاد.
