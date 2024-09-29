وزارة الخارجية: الصين تعارض أي انتهاك لسيادة لبنان

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شنغهاي (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأحد إن بكين تعارض أي انتهاك لسيادة لبنان وذلك بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله.

ومقتل نصر الله ضربة قوية للجماعة المدعومة من إيران في وقت تواجه فيه حملة متصاعدة من الهجمات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية على موقعها على الإنترنت إن الصين تحث جميع الأطراف وخاصة إسرائيل على تهدئة الوضع على الفور ومنع اتساع الصراع أو “حتى الخروج عن السيطرة”.

وأضافت أن الصين “تعارض وتندد بكل عمل يضر بالمدنيين الأبرياء وتعارض أي خطوة تؤدي إلى تفاقم الصراع”.