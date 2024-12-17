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وزارة الخارجية: فرنسا ترفع العلم فوق سفارتها بدمشق بعد إغلاقها 12 عاما

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية إن فرنسا رفعت العلم يوم الثلاثاء فوق سفارتها في العاصمة السورية دمشق بعد إغلاقها لمدة 12 عاما خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.

وأوفدت فرنسا فريقا من الدبلوماسيين إلى سوريا يوم الثلاثاء لتقييم الوضع السياسي والأمني ​​بعد أن أطاح مسلحون من المعارضة بالرئيس السوري بشار الأسد.

ولا يعتزم الفريق البقاء في البلاد، كما أن البادرة لا تعني إعادة فتح السفارة.

وتقول فرنسا، التي قطعت علاقاتها مع الأسد عام 2012، إن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يكون موثوقا به وشاملا، بما يتماشى مع إطار صادر عن الأمم المتحدة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية