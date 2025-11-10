The Swiss voice in the world since 1935
وزارة الخارجية: مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي القول يوم الاثنين إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي.

وأضاف بقائي “ما دمنا عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فسنلتزم بتعهداتنا، وفي الأسبوع الماضي فقط زار مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة منشآت نووية، بما في ذلك مفاعل طهران البحثي”.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

