وزارة الخارجية: مقتل موظف بلغاري بالأمم المتحدة في قطاع غزة

1دقيقة

(رويترز) – قالت وزارة الخارجية البلغارية في بيان استنادا لمعلومات أولية إن بلغاريا يعمل في الأمم المتحدة قتل‭ ‬يوم الأربعاء في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات بعد إبلاغ بلغاريا بنتائج التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في الظروف المحيطة بالواقعة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المواطن البلغاري هو الأجنبي الذي قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنه قُتل في غارة جوية إسرائيلية على مقر للأمم المتحدة وسط مدينة غزة يوم الأربعاء.

واستأنف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة وأصدر أوامر جديدة للسكان بإخلاء مناطق تشهد عمليات عسكرية.