وزارة الخارجية: واشنطن على تواصل مع إسرائيل بشأن غارتها على قرية في لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى المباني المدنية مدمرة وإنها على تواصل مع الحكومة الإسرائيلية بشأن غارة جوية دمرت مقر رئاسة البلدية في النبطية بجنوب لبنان يوم الأربعاء.

وذكر ميلر في إفادة صحفية أنه لا يمكنه الحديث عن نوايا إسرائيل من وراء ضربة محددة، لكنه أشار إلى أن جماعة حزب الله تعمل في بعض الأحيان من تحت منازل المدنيين.