وزارة الخزانة: أمريكا تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل كيانات وأفرادا

(رويترز) – فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على 18 كيانا وفردا تستهدف ما وصفته وزارة الخزانة بشبكة تساعد إيران على التهرب من العقوبات وتحقيق إيرادات.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن قائمة العقوبات الأمريكية تشمل (آر.يو.إن.سي) للتداول المصرفي وقيادتها، وبنك سايروس الخارجي، وشركة باسارجاد آريان القابضة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “ستواصل الوزارة عرقلة مخططات إيران الرامية إلى التهرب من عقوباتنا، وحرمانها من الوصول إلى الإيرادات، ووقف مصادر تسليحها، من أجل حماية الشعب الأمريكي”.

(إعداد مروة غريب وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)