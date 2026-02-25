The Swiss voice in the world since 1935
وزارة الخزانة: أمريكا تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 25 فبراير شباط (رويترز) – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات جديدة متعلقة بإيران على أفراد وكيانات وناقلات نفط، وذلك بعد ساعات من عرض الرئيس دونالد ترامب حججه بشأن احتمال شن هجوم إيراني في خطابه أمام الكونجرس.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عقوبات على أكثر من 30 فردا وكيانا وسفينة، زعم أنها ساهمت في بيع النفط الإيراني على نحو غير مشروع، وفي إنتاج إيران للصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة.

وقالت الوزارة إن المكتب استهدف أيضا شبكات متعددة تمكن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع من الحصول على المواد الأولية والآلات اللازمة لإنتاج الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

