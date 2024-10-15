وزارة الخزانة: أمريكا تفرض عقوبات على جماعة صامدون المناصرة للفلسطينيين

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واشنطن (رويترز) – فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على ما قالت إنها جهة دولية رئيسية لجمع التبرعات للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.

وأفاد منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة صامدون المناصرة للأسرى الفلسطينيين، متهمة إياها بأنها “جمعية خيرية وهمية تعمل كجهة دولية لجمع التبرعات” للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وصنّفت الولايات المتحدة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي تشارك أيضا في المواجهات المسلحة ضد إسرائيل في قطاع غزة، منظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر تشرين الأول 1997، ثم منظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفا خاصا في أكتوبر تشرين الأول 2001.

وقالت وزارة الخزانة إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تستخدم صامدون لجمع الأموال في أوروبا وأمريكا الشمالية. وحظرت ألمانيا أنشطة المجموعة العام الماضي.

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان “مؤسسات مثل صامدون تتظاهر بأنها جهات خيرية تزعم تقديم الدعم الإنساني لمن هم في حاجة له، لكنها في الواقع تحّول الأموال المخصصة للمساعدات التي تشتد الحاجة لها لدعم الجماعات الإرهابية”.

ولم ترد صامدون على طلب من رويترز للتعليق حتى الآن.

وطالت العقوبات أيضا أحد أعضاء قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج.

وأعلنت كندا يوم الثلاثاء إدراج شبكة صامدون على قائمة الكيانات الإرهابية. وقال وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان في بيان أعلن فيه القرار “التطرف العنيف أو أعمال الإرهاب أو تمويل الإرهاب ليس لها مكان في المجتمع الكندي أو في الخارج”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نشطة في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بما في ذلك المشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.