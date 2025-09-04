The Swiss voice in the world since 1935
وزارة الخزانة: أمريكا تفرض عقوبات على 3 منظمات حقوق إنسان فلسطينية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس أن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية.

وأدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، فيما قالت الوزارة إنها تصنيفات متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

