وزارة الخزانة: عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكات تجارية للحوثيين وحزب الله

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت يوم الخميس المزيد من العقوبات التي تستهدف شبكات تجارية تابعة لحركة الحوثي اليمنية وجماعة حزب الله اللبنانية في وقت تزيد فيه واشنطن من الضغوط على إيران والجماعات التي تدعمها.

وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا بتهمة بالتورط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي.

وأضافت أن عائدات شبكة سعيد الجمل تساعد في تمويل الحوثيين لاستهداف مسارات الشحن في البحر الأحمر وبنية تحتية مدنية.

وأدت هجمات يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفن في منطقة البحر الأحمر إلى تعطيل مسار شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب ودفع سفن لتبحر عبر طريق أطول مما رفع أسعار الشحن وتسبب في تكدس واختناقات في موانئ في آسيا وأوروبا.

كما استهدفت الوزارة يوم الخميس بالعقوبات شحنات حزب الله من غاز البترول المسال بطرق منها إدراج شركة في هونج كونج لإدارة وتشغيل سفن وعدة ناقلات في قوائم العقوبات.

وأفادت الوزارة بأن مجموعة تلاقي، التي تسيطر عليها جماعة حزب الله، استخدمت اثنتين من الناقلات لشحن غاز بترول مسال بقيمة عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى الصين.

وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية “إجراء اليوم يؤكد التزامنا المستمر بعرقلة التدفق عبر المصدر الرئيسي لإيران في تمويل حلفائها الإرهابيين في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين”.

وأضاف “رسالتنا واضحة: من يسعون إلى تمويل أنشطة هذه الجماعات المزعزعة للاستقرار سيحاسبون”.

وإدراج أفراد وكيانات في قوائم العقوبات الأمريكية يجمد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ويحظر على الأمريكيين التعامل معهم. كما تخاطر مؤسسات مالية إذا تعاملت مع المشمولين بالعقوبات في تحويلات معينة بالوقوع تحت طائلة العقوبات.