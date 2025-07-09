وزارة الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات على 22 شركة في هونج كونج والإمارات وتركيا يوم الأربعاء بسبب ضلوع هذه الشركات في تسهيل بيع النفط الإيراني.

وأضافت أن مبيعات النفط تتم لمصلحة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أقوى مؤسسة شبه عسكرية في إيران، والذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.

وقالت وزارة الخزانة إن فيلق القدس يستخدم شركات كواجهة خارج إيران لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيرانية عبر حسابات خارجية للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وأوضحت أن هذه الأموال تخصص لتمويل برامج أسلحة إيران والجماعات المتحالفة معها في أنحاء المنطقة. وفرضت الوزارة عدة حزم من العقوبات تستهدف هذه الأنشطة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت “يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على هذه المنظومة المصرفية الموازية لتمويل برامجه النووية وبرامج الصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار بدلا من خدمة مصالح الشعب الإيراني”.