وزارة الداخلية التابعة لحماس تؤكد مقتل ثلاثة عناصر شرطة في غارة إسرائيلية شرق رفح

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أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة الأحد مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة وإصابة إثنين بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفتهم شرق رفح.

وقالت الوزارة في بيان إن الاستهداف وقع “أثناء انتشارهم لتأمين المساعدات بمنطقة الشوكة شرق رفح”.

وكانت الوزارة اشارت الى مقتل عنصرين من الشرطة في حصيلة سابقة.

ودانت الوزارة “الجريمة” داعية الوسطاء والمجتمع الدولي “الى الضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازا مدنيا”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق استهداف “عدة أفراد مسلحين” في غارة جوية على جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان “في وقت سابق اليوم (الأحد)، استهدفت طائرة (للقوات الجوية) عدة أفراد مسلحين يتحركون باتجاه قوات (إسرائيلية) في جنوب قطاع غزة”.

ويأتي هذا الاستهداف مع استمرار هدنة هشة بين إسرائيل وحركة حماس تم الاتفاق عليها في 19 كانون الثاني/يناير بعد أكثر من 15 شهرا من اندلاع الحرب.

وسبق أن استهدفت إسرائيل في الثاني من شباط/فبراير ما قالت إنها “مركبة مشبوهة” وسط غزة.

والأسبوع الماضي، هدّدت حماس بتأجيل عملية تبادل رهائن إسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين “حتى إشعار آخر”، ردّا على “عدم التزام” الدولة العبرية ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إنه سيستأنف “القتال المكثف” في حال لم تتراجع حماس عن تهديدها.

لكن السبت، وبجهود الوسطاء أفرجت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عن ثلاثة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما أطلقت إسرائيل سراح 369 معتقلا فلسطينيا من سجونها في سادس عملية تبادل في إطار اتفاق الهدنة.

بور-ها/ب ق