وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على خلية تابعة لحزب الله

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس تفكيك شبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني الذي كان حليفا لحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد وكان له تواجد قوي على الأراضي السورية. 

وأوردت وزارة الداخلية في بيان على لسان قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحمد الدالاتي “تمكنت الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا حزب الله”. 

وأضاف أن “التحقيقات الأولية” أظهرت أن “أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين”. 

وقال إنه تمت مصادرة “قواعد لإطلاق الصواريخ و19 صاروخا من طراز غراد وصواريخ مضادة للدروع إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة”. 

وفي العام 2013، أعلن حزب الله تدخله دعما لبشار الأسد وقاتل إلى جانب الجيش السوري حينها في النزاع الذي اندلع في العام 2011 بعد قمع السلطات تظاهرات مناهضة لها.  

وحتى الأمس القريب، شكّل حزب الله القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان وحظي بدعم رئيسي من دمشق وطهران. 

لكنّ الوضع تغيّر في الأشهر الأخيرة على وقع تغير موازين القوى، فقد خرج الحزب ضعيفا من حربه الأخيرة مع اسرائيل، مع خسارته أبرز قادته وتدمير جزء كبير من ترسانته، بالإضافة إلى سقوط حكم حليفه الأسد في سوريا التي شكّلت طريق إمداد أساسيا له بالأسلحة. 

ووقّع لبنان وسوريا في آذار/مارس اتفاقا من أجل ضبط الحدود بينهما بعد اشتباكات أوقعت 10 قتلى. 

وأعلن مكتب وزير العدل اللبناني عادل نصار الثلاثاء أن لجنتين متخصصتين من سوريا ولبنان عقدتا أول اجتماع لهما في دمشق وبحثتا في “قضايا أمنية وقضائية” بين البلدين.

