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وزارة الدفاع: تركيا تدمر 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني

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اسطنبول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الجيش نفذ ضربات جوية في شمال العراق يوم الاثنين ودمر 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور، مضيفة أنه جرى تحييد العديد من المسلحين في الهجوم.

وغالبا ما يشير مصطلح “تحييد” في مثل هذه السياقات إلى القتل.

وذكر البيان أن العمليات استهدفت قواعد لحزب العمال بمناطق أسوس وقارا وهاكورك ومتينا وقنديل والزاب في شمال العراق.

وفي بيان على موقع إكس، قالت الوزارة إن الأهداف شملت كهوفا وملاجئ ومخابئ ومستودعات ومنشآت.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال منظمة إرهابية.

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