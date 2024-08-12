وزارة الدفاع: ضربات جوية تركية تقتل 17 مسلحا كرديا في شمال العراق

reuters_tickers

1دقيقة

إسطنبول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الاثنين إن الجيش نفذ ضربات جوية في شمال العراق أسفرت عن “تحييد” 17 عضوا بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وعادة تقصد تركيا بلفظ تحييد القتل. وتنفذ عملية عبر الحدود في العراق في إطار هجوم على مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية منذ 1984، منظمة إرهابية.

وتوغلت تركيا عسكريا من قبل في سوريا أيضا لتنفيذ عمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية إذ تعتبر أنها جناح من حزب العمال الكردستاني.