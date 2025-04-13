وزارة الدفاع: مسؤولون عسكريون أجانب سيبحثون في تركيا أمن البحر الأسود

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إسطنبول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الأحد إن مسؤولين عسكريين يمثلون تركيا ودولا أجنبية سيجتمعون في تركيا يومي 15 و16 أبريل نيسان لمناقشة أمن البحر الأسود بعد الموافقة على وقف إطلاق نار محتمل بين أوكرانيا وروسيا.

وأضافت الوزارة في بيان “سيعقد اجتماع في 15 و16 أبريل في مقر القوات البحرية بشأن أمن البحر الأسود بعد وقف إطلاق نار محتمل بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا”.

ولم تحدد الوزارة الدول التي ستشارك في الاجتماع.

وقالت في بيان منفصل إن روسيا وأوكرانيا لن تحضرا الاجتماع.