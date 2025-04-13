وزارة الدفاع: مسؤولون عسكريون أجانب سيجتمعون في تركيا لمناقشة أمن البحر الأسود

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إسطنبول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الأحد إن مسؤولين عسكريين يمثلون تركيا ودولا أجنبية سيجتمعون في تركيا يومي 15 و16 أبريل نيسان لمناقشة أمن البحر الأسود بعد الموافقة على وقف إطلاق نار محتمل بين أوكرانيا وروسيا.

وأضافت الوزارة في بيان “سيُعقد اجتماع في 15 و16 أبريل في مقر القوات البحرية بشأن أمن البحر الأسود بعد وقف إطلاق نار محتمل بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا”.

وذكرت الوزارة أن ممثلين عن تركيا ودول أجنبية سيحضرون الاجتماع دون تحديد تلك الدول.