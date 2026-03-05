وزارة الدفاع الإسرائيلية: هيجسيث طلب من إسرائيل “الاستمرار حتى النهاية”

تل أبيب 5 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال لإسرائيل “استمروا حتى النهاية”، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وذلك خلال محادثات جرت خلال الليل مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأضافت الوزارة أن كاتس عبر عن شكره لهيجسيث على المساعدة الأمريكية الكبيرة في الدفاع عن الإسرائيليين ضد تهديد الصواريخ الإيرانية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )