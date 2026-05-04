وزارة الدفاع الإماراتية: اعتراض 3 صورايخ قادمة من إيران

4 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الاثنين إن الإمارات اعترضت ثلاثة صواريخ أطلقتها إيران فوق مياهها الإقليمية بينما تحطم رابع في البحر.

وذكرت في منشور على إكس “تم رصد عدد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاثة صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر”.

وأكدت “أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر ومحمد الجبالي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

