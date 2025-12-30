وزارة الدفاع الإماراتية تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها

1دقيقة

القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت اليوم الثلاثاء إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن “بمحض إرادتها”.

وأضافت الوزارة أن “هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)