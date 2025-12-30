The Swiss voice in the world since 1935
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت اليوم الثلاثاء إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن “بمحض إرادتها”.

وأضافت الوزارة أن “هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

