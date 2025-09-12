The Swiss voice in the world since 1935
وزارة الدفاع التايوانية تعتزم طلب ميزانية استثنائية تصل إلى 28 مليار يورو

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تعتزم وزارة الدفاع التايوانية طلب ميزانية استثنائية تصل إلى 28 مليار يورو بهدف تحسين دفاعات الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين، حسبما صرح نائب رفيع المستوى لوكالة فرانس برس. 

وقال وانغ تينغ يو، المنتمي إلى الحزب الرئاسي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني البرلمانية، إن الوزارة تعمل على ميزانية استثنائية لمدة سبع سنوات منفصلة عن ميزانيتها السنوية، بقيمة تتراوح بين 800 مليار دولار تايواني جديد وتريليون دولار تايواني جديد (26 مليار دولار و33 مليار دولار). 

وأوضح وانغ لوكالة فرانس برس في مقابلة هذا الأسبوع “لم يتم تحديد المبلغ النهائي بعد، إذ تتفاوض تايوان حاليا مع الولايات المتحدة بشأن بيع أسلحة، والتي يمكن إدراجها في هذه الميزانية الاستثنائية”. 

وأكد “نريد إنشاء نظام دفاعي شامل لحماية بلدنا”، معتبرا المشروع “تحسين هائل” في قدرات الجزيرة على الدفاع عن النفس. 

وبحسب لوانغ، يشمل ذلك على سبيل المثال، دمج أنظمة الدفاع الجوي التايوانية والاستحواذ على تقنيات متقدمة من شركاء أجانب للكشف عن الطائرات المسيرة الصغيرة والصواريخ والقذائف، وضمان رد سريع في حال وقوع هجوم وزيادة قدرة الجزيرة على إنتاج وتخزين الذخائر.

تعيش تايوان تحت التهديد المستمر بالغزو من جانب الصين التي تعتبر أن الجزيرة جزء من أراضيها وتتوعد باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر. 

وتفرض الصين على الجزيرة ضغوطا عسكرية واقتصادية ودبلوماسية.

امج-او/غد/دص

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
34 إعجاب
26 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
