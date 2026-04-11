وزارة الدفاع السعودية: قوة باكستانية تضم طائرات مقاتلة تصل إلى المملكة
الرياض 11 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت إن قوة عسكرية باكستانية تضم طائرات مقاتلة وصلت إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية “ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين الشقيقين”.
وأضافت الوزارة في بيان “تتكون القوة الباكستانية من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية بهدف تعزيز التنسيق العسكري المشترك ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.
