وزارة الصحة: إصابة 14 في قصف إسرائيلي على النبطية بجنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 14 شخصا أصيبوا يوم الثلاثاء في غارة إسرائيلية على مدينة النبطية بجنوب لبنان.

وذكرت مصادر أمنية أن ضربة ثانية استهدفت منطقة قريبة. وقالت إن الضربة الأولى استهدفت مركبة محملة بالأسلحة، في حين لم يتضح بعد هدف الضربة الثانية.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قتلت 24 شخصا على الأقل وأصابت ما لا يقل عن 141 في جنوب لبنان يومي الأحد والاثنين، عندما حاول آلاف الأشخاص العودة إلى منازلهم في المنطقة في تحد للأوامر العسكرية الإسرائيلية.

ووافقت جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل على وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، مما أنهى قتالا عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية أودى بحياة الآلاف منذ أن اشتعلت حرب غزة في عام 2023.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد إن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، والذي تضمن فترة أولية مدتها 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية، سيظل ساريا حتى 18 فبراير شباط، وهو تمديد للموعد النهائي المحدد في 26 يناير كانون الثاني والذي تم الاتفاق عليه سابقا.

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم الاثنين إن الحزب لن يقبل أي مبررات لتمديد فترة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.