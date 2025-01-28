وزارة الصحة: إصابة 24 في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 24 شخصا أصيبوا يوم الثلاثاء في غارتين إسرائيليتين على مدينة النبطية بجنوب لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم مركبات تابعة لجماعة حزب الله المدعومة من إيران، وقال إن المركبات كانت تنقل أسلحة في محيط النبطية.

وندد رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالضربتين الإسرائيليتين، وقال “هذا العدوان يشكل انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية وخرقا فاضحا لترتيب وقف إطلاق النار”.

وذكر بيان صادر عن مكتب ميقاتي أنه أجرى اتصالا برئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز وطالبه “باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

ووافقت جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل على وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، مما أنهى قتالا عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية أودى بحياة الآلاف منذ أن اشتعلت حرب غزة في عام 2023.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد إن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، والذي تضمن فترة أولية مدتها 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية، سيظل ساريا حتى 18 فبراير شباط، وهو تمديد للموعد النهائي المتفق عليه في السابق في 26 يناير كانون الثاني.

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم الاثنين إن الجماعة لن تقبل أي مبررات لتمديد فترة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قتلت 24 شخصا على الأقل وأصابت ما لا يقل عن 141 في جنوب لبنان يومي الأحد والاثنين، عندما حاول آلاف الأشخاص العودة إلى منازلهم في المنطقة في تحد لأوامر عسكرية إسرائيلية.