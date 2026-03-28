وزارة الصحة: الجيش الإسرائيلي قتل فتى فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله 28 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قتل فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 15 عاما بالقرب من بيت لحم في وقت متأخر من أمس الجمعة، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان أنه توفي بعد وصوله إلى المستشفى في حالة حرجة جراء إصابته بطلق ناري في البطن.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أنه أصيب بالرصاص في مخيم الدهيشة خلال اقتحام قوات إسرائيلية للمخيم.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل فلسطيني بعد أن فتح جنود النار خلال ما قال إنها “أعمال شغب عنيفة” تم خلالها إلقاء حجارة على الجنود بالقرب من بيت لحم. ولم يحدد البيان هوية الفلسطيني الذي قتل أو سبب وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة.

وهذا هو ثالث فلسطيني تفيد التقارير بمقتله في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية أمس. وذكرت الوكالة في وقت سابق من نفس اليوم أن شابين فلسطينيين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجومها على إسرائيل من غزة الذي أسفر عن سقوط قتلى.

ومنذ ذلك الحين، يشدد الجيش الإسرائيلي القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويشن غارات أدت إلى نزوح تجمعات سكنية بأكملها، في حين زادت أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين.

ويشن فلسطينيون أيضا هجمات دامية مستهدفين إسرائيليين.

(تغطية صحفية علي صوافطة – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)