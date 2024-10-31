وزارة الصحة: الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن غارات إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية يوم الخميس قتلت فلسطينيين أحدهما طفل.

وأضافت الوزارة أن فلسطينيا سقط قتيلا برصاص الجيش الإسرائيلي ليل‭ ‬الأربعاء في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه ينفذ عملية تستهدف “بنية تحتية لإرهابيين” في نور شمس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن عددا كبيرا من آليات الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافات من النوع الثقيل اقتحمت المدينة، واتجهت صوب مخيم نور شمس.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان إنها فجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية لإحباط مداهمة للجيش الإسرائيلي.

وأضافت “تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة (محمد الأياد) شديدة الانفجار في جرافة عسكرية في محور شارع نابلس في مخيم نور شمس بإصابة مباشرة”.