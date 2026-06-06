وزارة الصحة: القوات الإسرائيلية تقتل رضيعا فلسطينيا في الضفة

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6 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات إسرائيلية قتلت رضيعا فلسطينيا يبلغ من العمر سبعة أشهر وأصابت والديه بجروح في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية مساء أمس الجمعة.

وحددت الوزارة هوية الرضيع بأنه سام فهد أبو هيكل، وقالت إنه لقي حتفه في الموقع، بينما أصيب والداه بالرصاص وحالتهما متوسطة.

وقالت جدة الطفل إن الأسرة كانت تستقل سيارتها بالقرب من حاجز 17 عندما شاهدوا مركبات عسكرية إسرائيلية وجنودا من بعيد، فأوقفوا السيارة. وأضافت أنه تم إطلاق النار عليهم، واعتقدوا في البداية أنها طلقات تحذيرية.

وقالت “جايا السيارة رصاصة في ابن ابني، في حفيدي جايا وفي أمه وطابة (رصاصة) في إيد أبوه بس في أصبع إيده يعني… بس هذه طابة في الولد في وجهه طلعت من وجهه واستقرت في خد أمه هيها أمه هون نايمة يعني هذا اللي بصير معانا يعني مش معقول مش معقول مش معقول إحنا نضل نعيش هذه الظروف”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال نشاط عملياتي في منطقة الخليل أمس الجمعة، لاحظ الجنود سيارة تتحرك بسرعة نحوهم وأطلق أحد الجنود طلقات فردية على السيارة. وقال إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا وتم نقلهم لتلقي العلاج.

وأفاد الجيش أن تحقيقا عسكريا أوليا خلص إلى أن المصابين كانوا “مدنيين غير منخرطين”، مضيفا أن الواقعة قيد المراجعة وأن النتائج ستقدم إلى السلطات المختصة.

وتعد تل رميدة، وهي منطقة في الخليل يعيش فيها مستوطنون إسرائيليون تحت حماية عسكرية مشددة بين السكان الفلسطينيين، منذ فترة طويلة بؤرة توتر وعنف في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في عام 2024، يعيش أكثر من 700 ألف مستوطن في القدس الشرقية والضفة الغربية بين أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني.

(تغطية صحفية علي صوافطة – شاركت في التغطية إيناس العشري – إعداد مروة سلام ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)