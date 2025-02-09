وزارة الصحة: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيتين إحداهما حبلى بالضفة

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القدس/رام الله (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيتين إحداهما حبلى في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد، مع تصعيد إسرائيل لهجماتها على المسلحين بالمنطقة.

وأضافت الوزارة أن سندس جمال محمد شلبي التي تبلغ من العمر 23 عاما كانت حبلى في الشهر الثامن وقتلت برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس للاجئين في شمال الضفة الغربية بينما أصيب زوجها بجروح بالغة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن وحدة التحقيق الجنائي التابعة للشرطة العسكرية تحقق في هذه الواقعة.

ولم تتضح بعد ملابسات حادث القتل. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلا عن شهود أن القوات الإسرائيلية “أطلقت الرصاص الحي على المركبة التي كانت تستقلها المواطنة شلبي وزوجها في منطقة جبل الصالحين في المخيم أثناء محاولتهما مغادرة منزلهما والذهاب لمكان آمن”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن امرأة أخرى عمرها 21 عاما لاقت حتفها بالرصاص في حادث منفصل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تفتش منزلا بحثا عن مسلح وأنهم طالبوا السكان بالخروج من المبنى. وقال الجيش إن المرأة لم تخرج وأصيبت بجروح قاتلة عندما استخدم الجنود القوة لتحطيم الباب.

وأضاف أنه يأسف لإلحاق الأذى بالمدنيين الذين يحاول منع حدوثه.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬قوات الأمن وسعت نطاق عملية عسكرية في الضفة الغربية لتشمل مخيم نور شمس، وهو مخيم تاريخي قريب من مدينة طولكرم الفلسطينية.

وأطلق الجيش وأجهزة الشرطة والمخابرات في إسرائيل عملية قيل إنها “لمكافحة الإرهاب” في جنين في 21 يناير كانون الثاني، ووصفها مسؤولون بأنها “عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة”.

وتوسعت العملية لتشمل طولكرم والفارعة وطمون، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين.

وأطلقت إسرائيل، التي تنظر إلى الضفة الغربية باعتبارها جزءا من حرب متعددة الجبهات ضد جماعات مدعومة من إيران حول الحدود، العملية العسكرية في الضفة الغربية المحتلة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ونزح آلاف الفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية في أعقاب الحملة العسكرية والدمار واسع النطاق.

وقال فلسطينيون إن الحملة الإسرائيلية هي واحدة من أكثر الحملات تدميرا في الذاكرة الحديثة. وذكرت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية أن العشرات من الفلسطينيين قتلوا. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحين.