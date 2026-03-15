وزارة الصحة: القوات الإسرائيلية قتلت أسرة من 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

القدس 15 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين من أسرة واحدة، هم أم وأب وطفلان، في أثناء سيرهم بالسيارة في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الصحة أن الأب والأم والطفلين أعمارهم 37 و35 عاما وخمسة وسبعة أعوام على الترتيب وقتلوا بالرصاص في الرأس في قرية طمون وأن اثنين آخرين من أطفالهما أصيبا أيضا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في التقارير.

وأفادت وزارة الصحة أيضا بمقتل فلسطيني في هجوم شنه مستوطنون خلال الليل.

وتقول منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومسعفون إن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية يستغلون القيود المفروضة على التنقل خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لمهاجمة الفلسطينيين، وإن الحواجز العسكرية تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الضحايا بسرعة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل مستوطنون ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير شباط.

(تغطية صحفية علي صوافطة وإميلي روز – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)