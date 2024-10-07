مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزارة الصحة: جنود إسرائيليون يقتلون طفلا فلسطينيا خلال مواجهات بالضفة الغربية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قلنديا (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 12 عاما قتل في مواجهات بين شبان وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من التقرير.

وأظهر مقطع مصور من منطقة قلنديا شبانا يقطعون طريقا بإطارات مشتعلة، بينما توجد آليات عسكرية إسرائيلية وسيارات إسعاف في المكان.

ويصادف يوم الاثنين الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة وأدى إلى أسوأ موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عشرات السنين.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وقُتل مئات الفلسطينيين، من بينهم مقاتلون مسلحون ومدنيون وشبان يلقون بالحجارة، في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وقُتل عشرات الإسرائيليين في هجمات نفذها فلسطينيون في الشوارع خلال العام الماضي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى تحسبا لأي هجمات اليوم الاثنين. وقال سكان إن قيودا أكبر فُرضت على حرية الحركة في الضفة الغربية مع إغلاق الكثير من نقاط التفتيش، فيما تلقى بعض الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح دخول لإسرائيل إشعارات على هواتفهم المحمولة تفيد بعدم السماح لهم بالدخول.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
62 إعجاب
52 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
205 إعجاب
142 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية