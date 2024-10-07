وزارة الصحة: جنود إسرائيليون يقتلون فتى فلسطينيا بالضفة الغربية

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قلنديا (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى فلسطينيا عمره 12 عاما قُتل في مواجهات بين شبان وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين.

وأظهر مقطع مصور من منطقة قلنديا شبانا يقطعون طريقا بإطارات مشتعلة، بينما توجد آليات عسكرية إسرائيلية وسيارات إسعاف في المكان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “خلال عملية لمكافحة الإرهاب في قلنديا، اندلعت أعمال شغب عنيفة في المنطقة، حيث ألقى مشاغبون الحجارة على قوات كانت تعمل بالمنطقة، مما عرضهم للخطر… ردت القوات باستخدام وسائل مكافحة الشغب وبإطلاق الذخيرة الحية على المشاغبين. وتم رصد إصابات”.

ويصادف يوم الاثنين الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة وأدى إلى أسوأ موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وقُتل مئات الفلسطينيين، من بينهم مقاتلون مسلحون ومدنيون وشبان يلقون بالحجارة، في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وقُتل عشرات الإسرائيليين في هجمات نفذها فلسطينيون في الشوارع خلال العام الماضي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى تحسبا لأي هجمات يوم الاثنين. وقال سكان إن قيودا أكبر فُرضت على الحركة في الضفة الغربية مع إغلاق الكثير من نقاط التفتيش، فيما تلقى بعض الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح دخول لإسرائيل إشعارات على هواتفهم المحمولة تفيد بعدم السماح لهم بالدخول.