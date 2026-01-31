وزارة الصحة: غارات إسرائيلية تقتل 27 في غزة

القاهرة/القدس 31 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل شنت اليوم السبت أعنف غاراتها الجوية على القطاع منذ أسابيع مما أسفر عن مقتل 27 شخصا، بينهم أطفال، في هجمات على مركز شرطة ومنازل وخيام.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قياديين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومواقع تابعة لها ولحليفتها حركة الجهاد الإسلامي، ردا على خرق لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد حرب دامت عامين في غزة.

وقالت حماس، التي لا تزال تسيطر على أقل من نصف مساحة القطاع، إن إسرائيل انتهكت الاتفاق. ولم تذكر ما إذا كان تم استهداف أي من أعضائها أو مواقعها في هجمات اليوم.

ونفذت إسرائيل الهجمات قبل يوم واحد من الموعد المقرر لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب التي خلفت دمارا واسعا في غزة.

وبدأت الحرب بعد هجوم شنه مسلحون بقيادة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وهدد مسؤولون إسرائيليون باستئناف الحرب إذا لم تلق حماس سلاحها.

* مقاتلون في الأنفاق

أفاد مسعفون ومسؤولو أمن بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مركز شرطة حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة مما أودى بحياة 10 من رجال الشرطة والمحتجزين. وقالت الشرطة، التي تديرها حماس، إن فرق الإنقاذ تبحث عن المزيد من القتلى والمصابين في الموقع.

وقال مسؤولون محليون إن غارات جوية أخرى استهدفت منزلين على الأقل في مدينة غزة بشمال وسط القطاع وخيام نازحين بمنطقة المواصي في خان يونس جنوبا.

وأظهر فيديو من مدينة غزة جدرانا محترقة ومتفحمة ومدمرة في شقة بمبنى متعدد الطوابق وحطاما متناثرا داخلها وخارجها في أحد الشوارع.

وقال سامر الأطبش وهو من أقارب بعض القتلى “بنات أخويا الثلاثة، لقيناهم في الشارع، هدنة وما هدنة، إيه ذنب أطفالنا؟ إيه ذنبنا إحنا؟”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف أيضا مواقع لتخزين الأسلحة وتصنيعها بالإضافة إلى استهداف قادة من حماس.

وقال إن الغارات رد على واقعة حدثت أمس الجمعة حين رصدت القوات الإسرائيلية ثمانية مسلحين يخرجون من نفق في رفح الجنوبية التي تنتشر فيها القوات حاليا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة من المسلحين بينما اعتُقل رابع وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه قائد بارز في حركة حماس بالمنطقة. ولم تعلق حماس على الواقعة.

ولا يزال العشرات من مقاتلي الحركة محاصرين في أنفاق تحت رفح منذ وقف إطلاق النار، ولقي البعض حتفهم في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

* مقتل المئات منذ الاتفاق

يعصف العنف باتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب مسؤولي الصحة في غزة، أودت النيران الإسرائيلية بحياة أكثر من 500 شخص، معظمهم من المدنيين، منذ سريان الاتفاق. فيما تتهم إسرائيل جماعات مسلحة فلسطينية بقتل أربعة جنود.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق في وقت تضغط فيه واشنطن عليهما للمضي قدما في المراحل التالية من وقف إطلاق النار بهدف وضع نهاية للحرب.

وتشمل المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضايا معقدة مثل نزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه الحركة، وانسحاب إسرائيل من مناطق إضافية من غزة ونشر قوة دولية لحفظ السلام.

وذكرت رويترز يوم الاثنين الماضي أن حماس تسعى إلى دمج رجال الشرطة التابعين لها والبالغ عددهم 10 آلاف في الإدارة الفلسطينية الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة في غزة، وهو مطلب من المرجح أن تعارضه إسرائيل.

(شارك في التغطية داوود أبو الكاس من مدينة غزة ونهى شرف من القدس ومنة علاء الدين من القاهرة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)