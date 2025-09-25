The Swiss voice in the world since 1935
وزارة الصحة: قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس إن فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة طمون في الضفة الغربية.

وأضافت في بيان أنه تم إبلاغها “باستشهاد الشاب محمد قاسم أحمد سليمان (29 عاما) والشاب علاء جودت خضر بني عودة (20 عاما) برصاص الاحتلال فجر اليوم في بلدة طمون جنوب طوباس”.

وذكر بيان مشترك للشرطة والجيش وجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل (الشاباك) أن وحدة مشتركة نفذت عملية قتل الشابين.

وجاء في البيان أن العملية المشتركة تمكنت “من القضاء على خلية إرهابية كانت تستعد لتنفيذ هجوم وشيك”.

وأضاف أن القتيلين “ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي وشاركا في عمليات إطلاق نار على قوات الجيش انطلاقا من طمون”.

وأكدت سرايا القدس الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي أن الشابين ينتميان إليها.

وأضافت في بيان صحفي أن الشابين “من مجاهدي سرية طمون كتيبة طوباس، واللذين ارتقيا إلى العلا صباح اليوم الخميس بعد خوضهم اشتباكا مسلحا لعدة ساعات مع قوات العدو التي حاصرتهم بمنزل في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية المحتلة”.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون بعد منتصف الليل وحاصرت منزلا في الأطراف الشرقية للبلدة بعد تسلل قوات خاصة ودارت اشتباكات في المنطقة”.

وأضافت على صفحتها أن القوات الإسرائيلية “قصفت المنزل المستهدف بقذائف الانيرجا عدة مرات”.

وذكرت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثماني الشابين.

(تغطية للنشرة العربية من رام الله علي صوافطة – تحرير دعاء محمد)

