وزارة الصحة: مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية
رام الله (الضفة الغربية) 7 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستوطنا إسرائيليا قتل بالرصاص فلسطينيا يبلغ 27 عاما في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت.
وذكرت وزارة الصحة ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الرجل قُتل في منطقة قرية مسافر يطا قرب مدينة الخليل الفلسطينية. وقالت وزارة الصحة إنه يدعى أمير محمد شناران.
ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق على الواقعة.
ومسافر يطا من المواقع التي شهدت تزايدا في نزوح الفلسطينيين بسبب عنف المستوطنين الذي تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه ارتفع بشدة خلال العامين الماضيين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شقيقين فلسطينيين قُتلا برصاص إسرائيلي يوم الاثنين قرب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة هآارتس الإسرائيلية إن الشرطة العسكرية تحقق مع جندي احتياط في واقعة إطلاق النار التي حدثت يوم الاثنين.
