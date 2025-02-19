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وزارة الصحة: مقتل شخص في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الأربعاء إن شخصا لاقى حتفه في ضربة بمُسيرة إسرائيلية ببلدة عيتا الشعب الحدودية، بعد يوم من انقضاء الموعد النهائي لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وأضافت وزارة الصحة أن شخصين أُصيبا بنيران إسرائيلية في بلدة الوزاني الجنوبية.

وكان يوم 18 فبراير شباط هو الموعد النهائي لانسحاب القوات الإسرائيلية من بلدات جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له بوساطة أمريكية وأنهى الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران العام الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن بعض القوات ستبقى مؤقتا في خمسة مواقع عبر الحدود، وهي خطوة قالوا إنها ضرورية لأمن إسرائيل.

وقال حزب الله، الذي تكبد خسائر كبيرة خلال الحرب، إن إسرائيل لا تزال تحتل الأراضي اللبنانية وإنه يُحّمل الحكومة اللبنانية مسؤولية إخراج جميع القوات الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن تنسحب إسرائيل بحلول 26 يناير كانون الثاني لكن جرى تمديد الموعد إلى 18 فبراير شباط بعد أن اتهمت لبنان بانتهاك الشروط. واتهم لبنان في ذلك الوقت إسرائيل بالمماطلة في سحب قواتها.

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