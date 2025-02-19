وزارة الصحة: مقتل شخص في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الأربعاء إن شخصا قُتل في ضربة بمُسيرة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب الحدودية بعد يوم من انقضاء الموعد النهائي لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في وقت لاحق من يوم الأربعاء إنه وجه ضربة للبلدة الحدودية ليستهدف ما وصفه بأنه “ناشط عسكري لحزب الله… يتعامل مع وسائل قتالية” في المنطقة.

وكان يوم الثلاثاء هو الموعد النهائي لانسحاب القوات الإسرائيلية من بلدات جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له بوساطة أمريكية وأنهى الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران العام الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن بعض القوات ستبقى مؤقتا في خمسة مواقع عبر الحدود، وهي خطوة قالوا إنها ضرورية لأمن إسرائيل.

وقال حزب الله، الذي تكبد خسائر كبيرة خلال الحرب، إن إسرائيل لا تزال تحتل الأراضي اللبنانية وإنه يُحّمل الحكومة اللبنانية مسؤولية إخراج جميع القوات الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن تنسحب إسرائيل بحلول 26 يناير كانون الثاني لكن جرى تمديد الموعد إلى 18 فبراير شباط بعد أن اتهمت لبنان بانتهاك الشروط. واتهم لبنان في ذلك الوقت إسرائيل بالمماطلة في سحب قواتها.

وقالت وزارة الصحة إن شخصين أُصيبا بنيران إسرائيلية في بلدة الوزاني الجنوبية.

وفي سياق متصل، قالت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان يوم الأربعاء إنها انتشلت جثث وأشلاء 11 شخصا لقوا حتفهم في قرى ميس الجبل والخيام ومركبا ودير سريان في الجنوب جراء هجمات سابقة.

ويعود السكان إلى القرى المدمرة بحثا عن جثث القتلى. ووفقا لما تقوله السلطات اللبنانية، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على جماعة حزب الله عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص.