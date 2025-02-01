وزارة الصحة: مقتل صبي فلسطيني في ضربة جوية إسرائيلية على الضفة الغربية

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رام الله/القدس (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 16 عاما قتل يوم السبت في غارة جوية إسرائيلية على جنين بالضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل على ما يبدو لمواصلة عمليتها العسكرية واسعة النطاق هناك للأسبوع الثالث.

وبدأت القوات الإسرائيلية مداهمة المدينة الواقعة في شمال الضفة الغربية في 21 يناير كانون الثاني، وذلك بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ.

وتقول إسرائيل إن المئات من جنودها، بدعم من القوات الجوية، يشتبكون منذ ذلك الحين في معارك بالأسلحة النارية مع مسلحين فلسطينيين في جنين بحثا عن أسلحة وعتاد عسكري.

وعند سؤاله عن مقتل صبي في ضربة جوية، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية استهدفت “إرهابيين مسلحين” في منطقة جنين، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن 18 فلسطينيا على الأقل، بينهم ستة من أعضاء الجماعات المسلحة وطفلة تبلغ من العمر عامين، قُتلوا في جنين وبلدات مجاورة خلال العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت 18 مسلحا على الأقل واعتقلت 60 مطلوبا وفككت أكثر من 100 عبوة ناسفة واستولت على ورشة لتصنيع الأسلحة.