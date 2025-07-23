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وزارة الصحة: مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إن طفلا فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، هو الثاني الذي يلقى حتفه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهاد الطفل إبراهيم حمران (14 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة عرابة بجنين”.

و لم يصدر بعد بيان عن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الطفل حمران.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة ثانية في بلدة عرابة.

وقال الهلال في بيان “طواقمنا تتعامل مع إصابة طفل (15 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ من بلدة عرابة قرب جنين وجار نقله للمستشفى”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل عرابة الغربي أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الطفل إبراهيم حمران مما أدى إلى استشهاده”.

وكانت وزارة الصحة ذكرت مساء الثلاثاء أن فتى آخر قتل في بلدة قباطية وجرى تشيع جثمانه يوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان سابق “استشهاد الفتى إبراهيم نصر (16 عاما) برصاص الاحتلال في قباطية”.

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