وزارة الصحة: مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس إن فتى فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم إبلاغها “باستشهاد الطفل مراد فوزي أبو سيفين (15 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب بلدة جنين”.

وقالت وزارة الشؤون المدينة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمان الفتى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه خلال نشاط عسكري في اليامون “ألقى إرهابي عبوة ناسفة على الجنود الذي ردوا بإطلاق النار وتحييد الإرهابي”.

وأضاف الجيش في بيانه أن أيا من جنوده لم يصب بأذى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون الليلة الماضية، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الطفل أبو سيفين في أحد شوارع البلدة، وأصابته بأربع رصاصات ومنعت طواقم الإسعاف من نقله وتركته ينزف حتى استشهد، واحتجزت جثمانه”.

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير رحاب علاء)

