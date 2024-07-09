وزارة الصحة: مقتل فتى فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية بالضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات إسرائيلية قتلت فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 13 عاما قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على فلسطينيين كانوا يرشقون مركباته العسكرية بالحجارة.

وقُتل الطفل غسان غريب زهران بالرصاص في بلدة دير أبو مشعل بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات إسرائيلية أطلقت النار على عدد من الأطفال، ما أدى إلى إصابة زهران بجروح خطيرة.

ونُقل الطفل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فترة وجيزة من دخوله متأثرا بجراحه.

وقال الجيش في بيان إن عددا من الفلسطينيين “ألقوا حجارة على مركبات إسرائيلية بالقرب من منطقة دير أبو مشعل. وردت قوات الأمن الإسرائيلية التي كانت في مكان الحادث بإطلاق النار صوب الإرهابيين. ونتيجة لذلك، أصيب أحد الإرهابيين”.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ أكثر من عامين، لكنه ازداد حدة منذ أن قاد مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.