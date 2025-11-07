The Swiss voice in the world since 1935
وزارة الصحة: مقتل فتيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة إن فتيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم إبلاغها “باستشهاد الطفلين محمد عبد الله محمد اتيم (16 عاما) ومحمد رشاد فضل قاسم (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة الجديرة بمحافظة القدس واحتجاز جثمانيهما”.

وقال الجيش الإسرائيلي على قناته على تيليجرام إن قواته ردت على شخصين ألقيا زجاجات حارقة على شارع رئيسي.

ونشر الجيش فيديو باللونين الأسود والأبيض يظهر فيه على ما يبدو شخصان يقذف أحدهما شيئا من خلف جدار.

وقال قسم الإعلام في محافظة القدس “قوات الاحتلال استهدفت الطفلين… بوابل كثيف من الرصاص الحي في منطقة الحارة الفوقة قرب جدار الضم والتوسع، على مقربة من منازل المواطنين”.

وأضافت المحافظة في بيان “إطلاق النار تم بشكل عشوائي ومتعمد، ما أسفر عن ارتقاء الطفلين شهيدين”.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير رحاب علاء)

